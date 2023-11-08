Захарян остался в запасе «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
- РИА Новости
Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян начнёт встречу на скамейке запасных.
В составе «Реал Сосьедад» с первых минут выйдут: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Субельдия, Элустондо, Барренечеа, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Оярсабаль.
У «Бенфики» появятся: Трубин, Морато, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Жоау Мариу, Флорентину, Жоау Невеш, Рафа Силва, Ди Мария, Кабрал.
Встреча «Реал Сосьедад» — «Бенфика» состоится 8 ноября. Начало — 20:45 мск.
Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян находится в идеальном состоянии.