Тренер сборной России по самбо: по нашей информации, украинцы выступят на ЧМ
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«Что касается сборной Украины, то, по нашей информации, она примет участие в турнире. Они заявились на чемпионат мира, по три человека в каждой категории. Вроде как завтра должны прилететь. Самбо вне политики. Мы все тут братья, занимаемся одним делом», — цитирует Трошкина РИА Новости.
7 ноября стало известно, что Украина подала заявку на участие в чемпионате мира по самбо, но ещё не прибыла в Ереван.
Турнир пройдёт с 10 по 12 ноября. Самбисты из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что призёры чемпионата мира по самбо получат уникальные значки ФИАС.