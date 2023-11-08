Тренер сборной России по самбо: по нашей информации, украинцы выступят на ЧМ

Старший тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин рассказал, что Украина скорее всего примет участие в чемпионате мира в Ереване.

«Что касается сборной Украины, то, по нашей информации, она примет участие в турнире. Они заявились на чемпионат мира, по три человека в каждой категории. Вроде как завтра должны прилететь. Самбо вне политики. Мы все тут братья, занимаемся одним делом», — цитирует Трошкина РИА Новости.

7 ноября стало известно, что Украина подала заявку на участие в чемпионате мира по самбо, но ещё не прибыла в Ереван.

Турнир пройдёт с 10 по 12 ноября. Самбисты из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что призёры чемпионата мира по самбо получат уникальные значки ФИАС.