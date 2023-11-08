Балахнин: Захаряну нужно будет доказывать весь сезон, что он может играть в основном составе

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об игре российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«100% Захаряну нужно доказывать, что он нужен «Реал Сосьедад» на протяжении этого сезона. Называть его игроком основного состава ещё рано, ему действительно надо доказывать этот сезон», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян находится в идеальном состоянии.