Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский был оштрафован на 5 тыс. рублей за аварию в августе.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Сейчас штраф оплачен», — говорится в заявлении ГУ МВД.

В августе игрок на своём Mercedes попал в ДТП. От удара пострадал ещё один автомобиль такой же марки.

В нынешнем сезоне Писарский провёл 11 матчей за команду во всех турнирах, забив два гола.

Ранее сообщалось, что Писарский забил первый гол под новой фамилией в РПЛ.