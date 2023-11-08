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Писарский был оштрафован на 5 тыс. рублей за аварию в августе

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский был оштрафован на 5 тыс. рублей за аварию в августе.
Писарский был оштрафован на 5 тыс. рублей за аварию в августе
  • Gettyimages.ru

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Сейчас штраф оплачен», — говорится в заявлении ГУ МВД.

В августе игрок на своём Mercedes попал в ДТП. От удара пострадал ещё один автомобиль такой же марки.

В нынешнем сезоне Писарский провёл 11 матчей за команду во всех турнирах, забив два гола.

Ранее сообщалось, что Писарский забил первый гол под новой фамилией в РПЛ.

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