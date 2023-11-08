Щербакова выступит с показательным номером на третьем этапе «Битвы школ»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступит с номером на третьем этапе «Битвы школ» по фигурному катанию.

«Очень рада, что мой опыт вдохновляет некоторых участников на занятия фигурным катанием, я всегда интересуюсь результатами, которые показывают ребята, и искренне радуюсь их успехам», — заявила Щербакова.

В Кубке принимают участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников сильнейших учреждений России: школы ЦСКА, ледового дворца «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии «Ангелы Плющенко». Помимо этого, за звание лучшей молодой команды борются представители 80 коммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что Софья Акатьева и Аделия Петросян откроют второй сезон «Битвы школ» по фигурному катанию.