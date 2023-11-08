«Спартак» провёл встречу с руководителями российского судейства Милорадом Мажичем и Павлом Каманцевым.

«Мажич рассказал игрокам об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей», — передаёт пресс-служба красно-белых.

Напомним, что РФС уже проводил аналогичные мероприятия с участием игроков «Крыльев Советов» и «Краснодара».

Мажич занимает свой пост с июня 2023-го.

Ранее сообщалось, что ХК «Спартак» может сыграть зимнюю классику на «Открытие Банк Арене».