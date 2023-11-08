«Спартак» провёл встречу с руководителями российского судейства
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«Мажич рассказал игрокам об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей», — передаёт пресс-служба красно-белых.
Напомним, что РФС уже проводил аналогичные мероприятия с участием игроков «Крыльев Советов» и «Краснодара».
Мажич занимает свой пост с июня 2023-го.
Ранее сообщалось, что ХК «Спартак» может сыграть зимнюю классику на «Открытие Банк Арене».