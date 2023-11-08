Карпов: ХК «Спартак» может сыграть зимнюю классику на «Открытие Банк Арене»

ХК «Спартак» может провести матч на стадионе «Открытие Банк Арена» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По информации журналиста Ивана Карпова, изначально игра должна была пройти 12 января со СКА. Но из-за решения провести реновацию газона на поле матч с большой долей вероятности состоится в декабре. Соперниками могут стать минское «Динамо» или «Куньлунь Ред Стар».

При этом не исключено, что игра всё же пройдёт в следующем году. В настоящий момент решается вопрос с датой и выбором соперника.

Ранее Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли он в «Спартаке» зимой.