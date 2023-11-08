Карпов: ХК «Спартак» может сыграть зимнюю классику на «Открытие Банк Арене»
- РИА Новости
По информации журналиста Ивана Карпова, изначально игра должна была пройти 12 января со СКА. Но из-за решения провести реновацию газона на поле матч с большой долей вероятности состоится в декабре. Соперниками могут стать минское «Динамо» или «Куньлунь Ред Стар».
При этом не исключено, что игра всё же пройдёт в следующем году. В настоящий момент решается вопрос с датой и выбором соперника.
Ранее Павел Маслов заявил, что не знает, останется ли он в «Спартаке» зимой.