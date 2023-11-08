Горлукович не понимает разговоров о возможной замене Абаскаля в «Спартаке»

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Горлукович высказался о работе испанца Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Что значит «подходящий тренер или нет»? Если руководство его поставило, значит, в клубе и считают его подходящим. Я‑то какое право имею критиковать это решение? Как ветеран? Ветеран — это одно. Я могу взять бутылку пива и на кухне посидеть поговорить как заслуженный ветеран. Моё мнение ничего не решает. Если бы оно что‑то решало, я бы высказался», — приводит слова Горлуковича «Матч ТВ».

Экс-игрок отметил, что не понимает споров по поводу того, кто должен тренировать «Спартак».

«Если в этом сезоне смогут бронзу завоевать, все болельщики и эксперты сразу успокоятся. То есть повторят успех прошлого сезона как минимум. Если же ещё Кубок выиграют или хотя бы до финала дойдут, неудачная полоса забудется», — сказал он.

После 14 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 21 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее Горлукович уверен, что санкт-петербургский «Зенит» выиграет РПЛ.