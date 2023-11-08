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Футболист из Чувашии Лесин скончался в возрасте 30 лет

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Футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин умер на 31-м году жизни.

«Не стало одного из самых ярких футболистов и тренеров нашей республики — Алексея Лесина. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея в связи с тяжёлой утратой. Вечная память», — сообщается на сайте Министерства спорта Чувашии.

Церемония прощания с футболистом состоится 12 ноября в Чебоксарах.

Лесин выступал за футбольные клубы «Чебоксары», «Химик-Август», «Чувашия» и чебоксарское «Динамо».

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников погиб в ДТП.

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