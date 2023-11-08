Самедов надеется, что сборная России по футболу извлечёт пользу в матче с Кубой

Чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Самедов выразил надежду, что национальная сборная покажет качественную игру в товарищеском матче с командой Кубы.

«Что касается матча, то надеюсь, что наши победят и что будет какая-то польза от игры», — цитирует Самедова ТАСС.

По его мнению, полузащитник «Монако» Александр Головин, хавбек «Гавра» Далер Кузяев и вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв были вызваны в сборную, поскольку была достигнута «какая-то договорённость с тренерским штабом».

«И все посчитали, что так будет правильно», — добавил Самедов.

7 ноября Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в национальную команду вызваны 29 игроков.

20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитники Арсен Захарян из испанского «Реал Сосьедад» и Алексей Миранчук из итальянской «Аталанты» не вызваны в национальную команду.





