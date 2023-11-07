Канадского тренера по фигурному катанию отправили в тюрьму за домогательства
- AFP
- © Franck FIFE
61-летний тренер был признан виновным по делу о сексуальных домогательства в отношении одного из своих учеников в период с 1984 по 1985 год, сообщает CBC.
Примечательно, что Готье являлся членом Зала славы Канадской федерации фигурного катания. Но был выведен оттуда после обнародования фактов домогательств.
Ранее в интернете появились показания девушки, которая обвиняет бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании.