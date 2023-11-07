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Канадского тренера по фигурному катанию отправили в тюрьму за домогательства

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Канадский тренер по парному фигурному катанию Ришар Готье проведёт ближайшее время за решёткой.
Канадского тренера по фигурному катанию отправили в тюрьму за домогательства
  • AFP
  • © Franck FIFE

61-летний тренер был признан виновным по делу о сексуальных домогательства в отношении одного из своих учеников в период с 1984 по 1985 год, сообщает CBC.

Примечательно, что Готье являлся членом Зала славы Канадской федерации фигурного катания. Но был выведен оттуда после обнародования фактов домогательств.

Ранее в интернете появились показания девушки, которая обвиняет бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании.

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