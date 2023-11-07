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Руни признался, что испытывал проблемы с алкоголем в начале карьеры

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Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем на заре своей футбольной карьеры.
Руни признался, что испытывал проблемы с алкоголем в начале карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Graham Chadwick

«Моим освобождением был алкоголь. Когда мне было чуть за 20 лет, я пил до потери сознания. Я не хотел находиться среди людей, потому что чувствовал себя неловко», — сказал он в подкасте The Total Sport.

Игрок известен своими выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Он завершил карьеру в возрасте 36 лет в 2021-м.

С этого года Руни является главным тренером «Бирмингема», выступающего в Чемпионшипе.

Ранее сообщалось, что четырёх футболистов исключили из сборной Польши U-17 перед ЧМ за алкоголь.

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