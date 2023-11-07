Четырёх футболистов исключили из сборной Польши U-17 перед ЧМ за алкоголь
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Об этом сообщает Польский футбольный союз.
По информации СМИ, после одного из товарищеских матчей четыре игрока самовольно покинули отель, а позже были найдены в нетрезвом виде, один из игроков получил серьёзную травму головы.
Чемпионат мира по футболу 2023 года среди команд не старше 17 лет пройдёт с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии.
Ранее украинский футбольный клуб выступил против переноса игры с командой из Израиля.