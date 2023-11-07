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Четырёх футболистов исключили из сборной Польши U-17 перед ЧМ за алкоголь

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Четыре футболиста сборной Польши до 17 лет были исключены из команды перед началом чемпионата мира из-за алкоголя.
Четырёх футболистов исключили из сборной Польши U-17 перед ЧМ за алкоголь
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Польский футбольный союз.

По информации СМИ, после одного из товарищеских матчей четыре игрока самовольно покинули отель, а позже были найдены в нетрезвом виде, один из игроков получил серьёзную травму головы.

Чемпионат мира по футболу 2023 года среди команд не старше 17 лет пройдёт с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии.

Ранее украинский футбольный клуб выступил против переноса игры с командой из Израиля.

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