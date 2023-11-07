Колыванов: «Милану» нечего терять, команда провалила этот розыгрыш Лиги чемпионов
«У «Милана» это один из последних шансов вырвать победу и обеспечить себе весенние еврокубки. Команде банально нечего терять. Они провалили этот розыгрыш Лиги чемпионов», — цитирует Колыванова OODS.
Он добавил, что у миланской команды есть шансы, чтобы составить парижан конкуренцию в этой игре.
«Состав ПСЖ сильнее, и им удастся сохранить лидерство в своей группе. Может быть, в статусе лидера позволят себе потерю очков», — отметил он.
Встреча между командами пройдёт 7 ноября в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
ПСЖ (шесть очков) занимает первое место в группе. Далее располагаются «Боруссия» (четыре), «Ньюкасл» (четыре) и «Милан» (два).
Ранее сообщалось, что фанаты «Милана» собираются забросать Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми деньгами на игре с ПСЖ.