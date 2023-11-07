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В «Реале» сообщили, что клуб не будет зимой покупать новых игроков

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о покупках клуба в зимнее трансферное окно.
В «Реале» сообщили, что клуб не будет зимой покупать новых игроков
  • Gettyimages.ru

«Мы не будем никого подписывать в январе. Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. Январский рынок для нас закрыт», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

8 ноября «Реал» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Брагой». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 мск.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что ПСЖ, «Ман Сити» и испанские клубы — фавориты Лиги чемпионов.

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