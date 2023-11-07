«Гранада» исключена из Кубка Испании по футболу за нарушение регламента

«Гранада» исключена из Кубка Испании по футболу из-за участия в матче первого раунда турнира с «Аросой» (3:0) 24-летнего вратаря резервной команды Адриана Лопеса.

Как сообщает COPE, регламентом Кубка Испании предусмотрено, что футболисты резервной команды, участвующие в играх, должны быть не старше 23 лет.

По информации источника, дисциплинарный судья Королевской испанской футбольной федерации присудил клубу техническое поражение со счётом 0:3.

Отмечается, что «Гранада» также оштрафована на €6001.

Ранее сообщалось, что российский футболист «Реал Сосьедад» Арсен Захарян избежал травмы головы после столкновения в матче Кубка Испании.