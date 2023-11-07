Ловчев назвал неспокойной ситуацию в «Спартаке» и призвал руководителей вмешаться

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью со столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Начали хорошо, но игру определило удаление Хлусевича, потому что красно-белые не умеют играть от обороны. У Абаскаля не получается выстроить сбалансированный футбол, у команды отрицательная разница мячей и огромные проблемы в защите», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Экс-игрок назвал неспокойной ситуацию в «Спартаке».

«Не играет Джикия, не вышел Соболев, не понимаю почему. Надо включаться руководителям и снять это напряжение», — сказал он.

Встреча проходила на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

После 14 туров РПЛ «Локомотив» и «Спартак» набрали по 21 очку и занимают седьмое и шестое места соответственно.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует две покупки в зимнее трансферное окно.