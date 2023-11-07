RT в Telegram
Подпишись

Ловчев назвал неспокойной ситуацию в «Спартаке» и призвал руководителей вмешаться

Короткая ссылка
Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью со столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ловчев назвал неспокойной ситуацию в «Спартаке» и призвал руководителей вмешаться
  • РИА Новости

«Начали хорошо, но игру определило удаление Хлусевича, потому что красно-белые не умеют играть от обороны. У Абаскаля не получается выстроить сбалансированный футбол, у команды отрицательная разница мячей и огромные проблемы в защите», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Экс-игрок назвал неспокойной ситуацию в «Спартаке».

«Не играет Джикия, не вышел Соболев, не понимаю почему. Надо включаться руководителям и снять это напряжение», — сказал он.

Встреча проходила на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

После 14 туров РПЛ «Локомотив» и «Спартак» набрали по 21 очку и занимают седьмое и шестое места соответственно.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует две покупки в зимнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить