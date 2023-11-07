Зиньковский заявил, что доволен развитием своей карьеры в «Спартаке»
- РИА Новости
«Я доволен тем, как складывается моя карьера в «Спартаке», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».
По словам полузащитника, есть много аспектов, которые ему надо улучшать в своей игре.
«Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева. Также мы с Промесом меняемся», — сказал он.
В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за красно-белых. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что гол Зиньковского не помог «Спартаку» обыграть столичный «Локомотив» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.