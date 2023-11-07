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Зиньковский заявил, что доволен развитием своей карьеры в «Спартаке»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил, как складывается его карьера в московском клубе.
Зиньковский заявил, что доволен развитием своей карьеры в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Я доволен тем, как складывается моя карьера в «Спартаке», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

По словам полузащитника, есть много аспектов, которые ему надо улучшать в своей игре.

«Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева. Также мы с Промесом меняемся», — сказал он.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за красно-белых. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что гол Зиньковского не помог «Спартаку» обыграть столичный «Локомотив» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

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