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Ротенберг выразил недовольство судейством Безбородова в матче с «Динамо»

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказал мнение касательно судейства в матче 14-го тура чемпионата России с «Динамо».
Ротенберг выразил недовольство судейством Безбородова в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«Почему тогда здесь пенальти не дали? И дали вторую жёлтую? Мы лишились лучшего защитника перед матчем с «Рубином», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:3.

Главный арбитр матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал пять жёлтых карточек игрокам «Сочи», а в самом конце встречи удалил Марсело Алвеса, который находился на скамейке запасных. Футболисты московской команды не получили предупреждений.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в турнирной таблице. «Сочи» (десять) — 16-е. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (31).

Ранее сообщалось, что у капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэны родились две дочки.

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