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У вратаря «Каролины» Андерсена обнаружены проблемы со свёртыванием крови

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл сообщил, что у датского голкипера Фредерика Андерсена диагностировали тяжёлое заболевание.

«Он выбыл на неопределённый срок из-за проблем со свёртыванием крови. Но мы уверены, что Фредди сможет полностью восстановиться»,  — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

34‑летний скандинавский вратарь сыграл пять матчей регулярного чемпионата сезона-2023/24. В четырёх играх «Каролина» одержала победы.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов пропустит от четырёх до шести недель из-за перелома пальца.

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