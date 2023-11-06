Главный тренер «Тампы» надеется, что Василевский восстановится до начала декабря

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил надежду, что российский голкипер Андрей Василевский успеет восстановиться и помочь команде уже в ноябрьских матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я надеюсь, что Василевский вернется раньше декабря. Андрей делает большие успехи, но хотел бы делать больше, чем сейчас», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

В конце сентября стало известно, что 29-летний воспитанник уфимского хоккея успешно перенёс операцию на спине. Вратарь выбыл из строя на срок до 10 недель и пропустит порядка 20 матчей.

Василевский является двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг». Он также обладает «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).

Ранее сообщалось, что Василевский провёл первую тренировку на льду после операции.