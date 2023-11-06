Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, вероятно, не сможет по медицинским показаниям помочь своей команде в ближайшем матче.

Двукратный чемпион мира 6 ноября пропустил тренировку. Форвард заболел, сообщает журналист AP Стивен Уайно в социальных сетях.

Воспитанник челябинской школы хоккея является обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона». Кузнецов в регулярном чемпионате сезона-2023/24 набрал в десяти матчах пять очков (одна шайба и четыре передачи).

Столичная команда 8 ноября примет на своём льду «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в матче НХЛ.