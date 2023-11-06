Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона»
- AP
- © Jess Rapfogel
Двукратный чемпион мира 6 ноября пропустил тренировку. Форвард заболел, сообщает журналист AP Стивен Уайно в социальных сетях.
Воспитанник челябинской школы хоккея является обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтона». Кузнецов в регулярном чемпионате сезона-2023/24 набрал в десяти матчах пять очков (одна шайба и четыре передачи).
Столичная команда 8 ноября примет на своём льду «Флорида Пантерз».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в матче НХЛ.