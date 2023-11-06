RT в Telegram
Подпишись

Игроку ЦСКА Мухину сделали операцию на «крестах»

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сегодня перенёс операцию на колене в Италии.
Игроку ЦСКА Мухину сделали операцию на «крестах»
  • РИА Новости

«Операция прошла успешно, и уже завтра Максим приступит к реабилитации. Через 10—14 дней он вернётся в Москву», — говорится в сообщении клуба.

У Мухина был разрыв передней крестообразной связки. Он получил травму в матче 12-го тура с казанским «Рубином» (0:0).

21-летний футболист в сезоне-2023/24 в 16 играх во всех турнирах забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за сложностей с визой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить