Игроку ЦСКА Мухину сделали операцию на «крестах»
- РИА Новости
«Операция прошла успешно, и уже завтра Максим приступит к реабилитации. Через 10—14 дней он вернётся в Москву», — говорится в сообщении клуба.
У Мухина был разрыв передней крестообразной связки. Он получил травму в матче 12-го тура с казанским «Рубином» (0:0).
21-летний футболист в сезоне-2023/24 в 16 играх во всех турнирах забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за сложностей с визой.