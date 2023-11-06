Игроку ЦСКА Мухину сделали операцию на «крестах»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сегодня перенёс операцию на колене в Италии.

«Операция прошла успешно, и уже завтра Максим приступит к реабилитации. Через 10—14 дней он вернётся в Москву», — говорится в сообщении клуба.

У Мухина был разрыв передней крестообразной связки. Он получил травму в матче 12-го тура с казанским «Рубином» (0:0).

21-летний футболист в сезоне-2023/24 в 16 играх во всех турнирах забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за сложностей с визой.