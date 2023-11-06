Главный тренер U-18 по хоккею: играть против белорусов и казахов — важный опыт

Александр Титов, главный тренер сборной России U-18, высказался о турнире Кубок Будущего.

«Без таких турниров на данный момент не обойтись. Пока неизвестно, когда мы вернёмся к международным соревнованиям. Для ребят играть против белорусов и казахов — важный опыт. Никакой дополнительной мотивации искать не требуется: ребята надевают майку сборной — этим всё сказано. Ребята должны на этом расти и понимать происходящее. Здесь собраны все лучшие, кроме тех, кто травмирован и задействован в КХЛ», — заявил Титов RT.

Ранее сообщалось, что сборная России U-18 по хоккею победила команду U-20 в финале Кубка Будущего.