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Главный тренер U-18 по хоккею: играть против белорусов и казахов — важный опыт

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Александр Титов, главный тренер сборной России U-18, высказался о турнире Кубок Будущего.
Главный тренер U-18 по хоккею: играть против белорусов и казахов — важный опыт
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Без таких турниров на данный момент не обойтись. Пока неизвестно, когда мы вернёмся к международным соревнованиям. Для ребят играть против белорусов и казахов — важный опыт. Никакой дополнительной мотивации искать не требуется: ребята надевают майку сборной — этим всё сказано. Ребята должны на этом расти и понимать происходящее. Здесь собраны все лучшие, кроме тех, кто травмирован и задействован в КХЛ», — заявил Титов RT. 

Ранее сообщалось, что сборная России U-18 по хоккею победила команду U-20 в финале Кубка Будущего.

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