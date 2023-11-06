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Михель: на следующий год впервые с семьёй хотим прилететь на отдых в Сочи

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Участник летних Олимпийских игр 2016 года Серж Михель рассказал, приезжал ли он на Сахалин после переезда семьи в 1995-м.
Михель: на следующий год впервые с семьёй хотим прилететь на отдых в Сочи
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Rose

«Ещё нет. Ближе всего к Сахалину был в 2011-м, когда боксировал на турнире в Хабаровске. При этом в Россию я приезжал уже несколько раз. Помимо соревнований Top Dog в Москве, ещё в 2015-м выступал в Казани.

Нет, дети не были в России, пока я приезжал только по работе, на бои. Но в следующем году хотим полететь семьёй на отдых в Сочи. Все очень ждут этой поездки», — сказал он в интервью RT.

Ранее Серж Михель рассказал о переезде своей семьи с Сахалина в Германию.

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