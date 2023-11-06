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Михель: переезд в Германию связан с проблемами отца с законом

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Участник летних Олимпийских игр 2016 года Серж Михель рассказал о переезде своей семьи с Сахалина в Германию.
Михель: переезд в Германию связан с проблемами отца с законом
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Как мне недавно рассказал отец, дело было в его проблемах с законом. В этот момент они с мамой уже ждали четвёртого ребёнка, а оставлять семью и детей без кормильца он не хотел. Поэтому и пришлось уехать.

Мы немцы по отцовской линии. Дед уехал ещё в 1992 году, а наша семья чуть позже — в 95-м. Также перебрались на историческую родину и остальные родственники со стороны папы. У нас есть связь с Германией, поэтому другие варианты и не рассматривали», — сказал он в интервью RT.

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