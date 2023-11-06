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СЭ: «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» по турниру в Катаре

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Стали известны клубы, которые сыграют с «Зенитом» на выставочном турнире в феврале 2024 года в Катаре.
СЭ: «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» по турниру в Катаре
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации «СЭ», бразильские «Сантос» и «Сан-Паулу», а также ещё одна российская команда.

Напомним, что турнир пройдёт с 1 по 10 февраля в Катаре.

Ранее в «Зените» назвали глупостями информацию об интересе к колумбийцу Ариасу.

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