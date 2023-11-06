СЭ: «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» по турниру в Катаре

Стали известны клубы, которые сыграют с «Зенитом» на выставочном турнире в феврале 2024 года в Катаре.

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