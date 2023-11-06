СЭ: «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» по турниру в Катаре
Стали известны клубы, которые сыграют с «Зенитом» на выставочном турнире в феврале 2024 года в Катаре.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
По информации «СЭ», бразильские «Сантос» и «Сан-Паулу», а также ещё одна российская команда.
Напомним, что турнир пройдёт с 1 по 10 февраля в Катаре.
Ранее в «Зените» назвали глупостями информацию об интересе к колумбийцу Ариасу.
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