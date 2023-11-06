Буре: у Овечкина очень хороший шанс догнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Экс-хоккеист «Ванкувера» Павел Буре считает, что у нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть шансы догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

«Шанс очень хороший, потому что, несмотря на такой возраст, он играет на очень высоком уровне. Поэтому шанс очень хороший. Понятно, будут нюансы: это и здоровье, и те соперники, против которых он будет играть. Но шанс очень хороший», — приводит слова Буре «Чемпионат».

На данный момент на счету россиянина 824 гола. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить 70 голов.

Ранее сообщалось, что Терещенко уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки.