Мостовой: Захарян ещё ждёт свой шанс в Испании

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил выступление полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Захарян в Испании не затих. Всё то, что происходит — ожидаемо: молодой парень приехал в сильную команду, у которой есть свои основные футболисты. Поэтому он ждёт свой шанс», — цитирует Мостового ODDS.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян находится в идеальном состоянии.