CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
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Об этом сообщает пресс-служба CAS.
ОКР просит отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
ОКР не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.
Ранее Роднина раскритиковала решения МОК в отношении России.