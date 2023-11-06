CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

ОКР просит отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

ОКР не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Роднина раскритиковала решения МОК в отношении России.