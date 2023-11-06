RT в Telegram
Подпишись

Дркушич: российские игроки чуть слабее футболистов Словении

Короткая ссылка
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич считает, что российские футболисты слабее словенских.
Дркушич: российские игроки чуть слабее футболистов Словении
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander / spartak.com

«В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. Ваши игроки чуть слабее футболистов Словении. Почти все ваши игроки — из российского чемпионата, у нас же есть люди из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Дркушич вызван в сборную Словении на матчи отбора Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить