Дркушич: российские игроки чуть слабее футболистов Словении

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич считает, что российские футболисты слабее словенских.

«В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. Ваши игроки чуть слабее футболистов Словении. Почти все ваши игроки — из российского чемпионата, у нас же есть люди из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Дркушич вызван в сборную Словении на матчи отбора Евро-2024.