Дркушич: российские игроки чуть слабее футболистов Словении
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- © Stupnikov Alexander / spartak.com
«В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. Ваши игроки чуть слабее футболистов Словении. Почти все ваши игроки — из российского чемпионата, у нас же есть люди из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.
Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Дркушич вызван в сборную Словении на матчи отбора Евро-2024.