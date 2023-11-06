Богословская считает, что МОК должен одинаково относиться к атлетам из всех стран

Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен одинаково относиться к спортсменам из всех стран.

«Подход МОК к спортсменам любой страны должен быть одинаковым. В уставе написано одно, но дела совсем другие. Просто те, кто принимает решения, поделили весь спортивный мир на тех, кого они поддерживают в любых обстоятельствах, и на неугодных», — приводит слова Богословской «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получил официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что МОК отдаляется от идеалов олимпизма.