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Богословская считает, что МОК должен одинаково относиться к атлетам из всех стран

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Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен одинаково относиться к спортсменам из всех стран.
Богословская считает, что МОК должен одинаково относиться к атлетам из всех стран
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Подход МОК к спортсменам любой страны должен быть одинаковым. В уставе написано одно, но дела совсем другие. Просто те, кто принимает решения, поделили весь спортивный мир на тех, кого они поддерживают в любых обстоятельствах, и на неугодных», — приводит слова Богословской «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получил официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что МОК отдаляется от идеалов олимпизма.

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