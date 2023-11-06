Богословская считает, что МОК должен одинаково относиться к атлетам из всех стран
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«Подход МОК к спортсменам любой страны должен быть одинаковым. В уставе написано одно, но дела совсем другие. Просто те, кто принимает решения, поделили весь спортивный мир на тех, кого они поддерживают в любых обстоятельствах, и на неугодных», — приводит слова Богословской «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
При этом Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получил официальное приглашение для участия в Играх-2024.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что МОК отдаляется от идеалов олимпизма.