RT в Telegram
Подпишись

Песков: МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что МОК отдаляется от идеалов олимпизма.
Песков: МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма
  • РИА Новости

«МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые», — приводит слова Пескова «Россия-1».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получил официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить