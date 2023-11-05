Песков: МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что МОК отдаляется от идеалов олимпизма.

«МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые», — приводит слова Пескова «Россия-1».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийский комитет России (ОКР) пока не получил официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы.