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Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Международный олимпийский комитет использует Игры как рычаг политической борьбы.

«Когда-то... Пьер де Кубертен объединил существующие античные виды спорта, назвал это Олимпийскими играми и снабдил их идеологией, миссией. Этот продукт сейчас, правда, переживает определённый спад из-за того, что МОК стал его использовать как рычаг политической борьбы и отстраняет наших спортсменов от участия в Олимпийских играх», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

При этом Олимпийскому комитету России (ОКР) пока не было прислано официальное приглашение для участия в Играх-2024.

Ранее сообщалось, что Никита Нагорный считает, что чиновники МОК останутся в истории как губители смысла Олимпийских игр.

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