Промоутер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, подтвердил перенос поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы ожидали, что Фьюри подерется с Усиком 23 декабря. Таким был наш договор. Но знаем, что, если бокс1р не готов и не хочет выходить в ринг, он этого не сделает. Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесен на начало 2024 года», — приводит слова Красюка iFL TV.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Роналду пошутил над украинским боксёром Усиком за плохой английский язык.