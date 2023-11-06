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Промоутер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри

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Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, подтвердил перенос поединка с британцем Тайсоном Фьюри.
Промоутер Усика подтвердил перенос боя с Фьюри
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Мы ожидали, что Фьюри подерется с Усиком 23 декабря. Таким был наш договор. Но знаем, что, если бокс1р не готов и не хочет выходить в ринг, он этого не сделает. Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесен на начало 2024 года», — приводит слова Красюка iFL TV.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Роналду пошутил над украинским боксёром Усиком за плохой английский язык.

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