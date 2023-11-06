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Закария: думаю, все видят, насколько Головин важен для «Монако»

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Полузащитник «Монако» Денис Закария высказался о россиянине Александре Головине.
Закария: думаю, все видят, насколько Головин важен для «Монако»
  • Legion-Media

«Он просто невероятный игрок. Думаю, все видят, насколько он важен для нас. Он один из тех игроков, которые могут изменить ход встречи, но он такой не один», — приводит слова Закарии пресс-служба клуба.

Накануне Головин забил и сделал результативную передачу в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу с «Брестом».

У него пять голов и две передачи (семь очков по системе «гол + пас») в Лиге 1 сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Головина признали лучшим игроком «Монако» второй месяц подряд.

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