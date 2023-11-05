Хусаинов раскритиковал работу арбитров в матче ЦСКА — «Пари НН»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод на 31-й минуте матча 14-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Пари НН» с выходом мяча за пределы поля, после которого нижегородцы вышли вперёд.

«Мяч полностью выходит за боковую линию, а после забивается красивый гол, который так или иначе повлиял на результат в ту минуту. Боковой арбитр находится в 1,5 м от эпизода и этого не замечает. Поэтому в данном случае можно сказать только одно. Это вызывает сомнение в образованности наших судей. Такие люди не должны работать на матчах РПЛ», — заявил Хусаинов RT.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Игра завершилась волевой победой ЦСКА со счетом 3:2.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА может продать Файзуллаева зимой.