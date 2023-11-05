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Масалитин считает, что ЦСКА может продать Файзуллаева зимой

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал яркую игру полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева в последних матчах.
Масалитин считает, что ЦСКА может продать Файзуллаева зимой
  • Gettyimages.ru

«Файзуллаев невероятно хорош на данном отрезке чемпионата и очень сильно помогает ЦСКА. Но таких креативных футболистов в принципе очень мало в российском чемпионате.

ЦСКА могут сделать предложение по Файзуллаеву, от которого клуб не сможет отказаться, возможно, уже в зимнюю паузу. Тут необходимо чутьё, когда есть понимание, что тебе предлагают хорошие деньги и сам игрок готов к переходу, а не будет киснуть», — заявил Масалитин RT.

Ранее Масалитин поделился мнением о моменте с первым пропущенным мячом армейцев в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».

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