Масалитин считает, что ЦСКА может продать Файзуллаева зимой

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал яркую игру полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева в последних матчах.

«Файзуллаев невероятно хорош на данном отрезке чемпионата и очень сильно помогает ЦСКА. Но таких креативных футболистов в принципе очень мало в российском чемпионате.



ЦСКА могут сделать предложение по Файзуллаеву, от которого клуб не сможет отказаться, возможно, уже в зимнюю паузу. Тут необходимо чутьё, когда есть понимание, что тебе предлагают хорошие деньги и сам игрок готов к переходу, а не будет киснуть», — заявил Масалитин RT.

Ранее Масалитин поделился мнением о моменте с первым пропущенным мячом армейцев в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».