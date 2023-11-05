Абаев: для Дзюбы матч со «Спартаком» очень важен

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказал мнение, что для нападающего Артёма Дзюбы важен матч 14-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«У Дзюбы в любом случае заряженность на эту игру по тем же причинам. «Спартак» всегда для всех является мотивацией. Для Артёма это тоже очень важный матч, хотя сколько времени уже прошло со «Спартака», — цитирует Абаева «Чемпионат».

«Локомотив» сыграет на своём поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск.

После 13 туров РПЛ «Спартак» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с тем же количеством очков занимает шестую строчку.

Ранее защитник «Спартака» Леон Классен рассказал о настрое внутри команды.