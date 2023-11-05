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Буре объяснил, почему решил сдать американский паспорт

Буре: когда работа в НХЛ подошла к концу, я сдал американский паспорт

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Экс-хоккеист «Ванкувера» Павел Буре объяснил, почему принял решение сдать американский паспорт.
Буре объяснил, почему решил сдать американский паспорт
  • Gettyimages.ru

«Никогда ни о чём не жалею. Как получилось, так получилось. Раньше я работал в Америке, мне приходилось жить на две страны. А когда я закончил играть в хоккей, то понял, что разрываться между двумя государствами не хочу. Принял решение, что буду жить в своей стране. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт», — приводит слова Буре «Матч ТВ».

С 1991 по 2003 год Буре выступал в НХЛ за «Ванкувер», «Флориду» и «Рейнджерс». 

Буре является чемпионом мира по хоккею 1990 года, а также выигрывал вместе со сборной России серебро и бронзу Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Буре не примет участия в заседании совета IIHF по Федотову из-за конфликта интересов.

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