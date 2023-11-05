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Хави: Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч» в этом году

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказал мнение касательно получения нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси «Золотого мяча».
Хави: Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч» в этом году
  • Gettyimages.ru

«Месси заслуженно получил «Золотой мяч». Он стал лучшим футболистом чемпионата мира — 2022. Лео — лучший игрок в истории. Я общался с ним, он сейчас очень счастлив», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее Месси прокомментировал возможность участия в прощальном матче за «Барселону».



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