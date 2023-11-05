УЕФА открыл дело в отношении «Селтика» за демонстрацию болельщиками флага Палестины

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что завели дело в отношении «Селтика» за демонстрацию флага Палестины болельщиками.

«Против «Селтика» было возбуждено дело по факту потенциального нарушения статьи дисциплинарного регламента УЕФА за «использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационных сообщений, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер», — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

1 ноября стало известно, что «Селтик» заблокировал абонементы 200 фанатов за поддержку Палестины.

Как сообщает The Times, клуб пошёл на этот шаг после того, как члены фанатского сообщества Green Brigade вывесили баннеры в поддержку Палестины на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским клубом.

В клубе сообщили, что запрет связан с поведением болельщиков из-за использования пиротехники и оскорбительных высказываний и не является ответной мерой на демонстрацию поддержки Палестины.

Ранее «Майнц» решил простить футболиста, осудившего Израиль.