«Оренбург» продлит контракт с Деограсией в случае сохранения места в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб продлит контракт с главным тренером Давидом Деограсией, если останется в Российсокй премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.

«Контракт с Деограсией до конца сезона с опцией пролонгации на ещё один сезон. Опция пролонгации будет активирована в случае сохранения места в премьер-лиге, через стыки или нет — неважно. Главное, чтобы команда осталась», — цитирует Андреева РИА Новости.

Напомним, что 22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. Новым тренером «Оренбурга» был назначен Деограсия.

«Оренбург» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. 6 ноября оренбургский клуб проведёт матч с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Оренбурга» Воробьёву.