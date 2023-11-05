«Оренбург» продлит контракт с Деограсией в случае сохранения места в РПЛ
- РИА Новости
«Контракт с Деограсией до конца сезона с опцией пролонгации на ещё один сезон. Опция пролонгации будет активирована в случае сохранения места в премьер-лиге, через стыки или нет — неважно. Главное, чтобы команда осталась», — цитирует Андреева РИА Новости.
Напомним, что 22 августа стало известно об отставке Иржи Ярошика. Новым тренером «Оренбурга» был назначен Деограсия.
«Оренбург» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. 6 ноября оренбургский клуб проведёт матч с «Ростовом».
Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Оренбурга» Воробьёву.