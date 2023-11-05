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Жуков надеется, что Дзюба не забьёт «Спартаку» в матче РПЛ

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Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков пожелал победы «Спартаку» в московском дерби в рамках матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Дзюба давно не забивал, и хотелось бы, чтобы этого не произошло в матче со «Спартаком», — цитирует почётного президента Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщика красно-белых «Матч ТВ».

«Локомотив» сыграет на своём поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск. Оба клуба набрали по 20 очков и занимают седьмое и восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Дзюба в сезоне-2023/24 в 11 матчах забил три мяча. 35-летний форвард в последний раз отличился 7 октября. Нападающий является воспитанником «Спартака».

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что надеется сыграть с «Локомотивом».








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