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Зиньковский: дерби «Спартака» с «Локомотивом» будет тяжёлым

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ожидает непростого московского дерби в рамках матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Результат очень важен. Будет тяжёлая игра. Сейчас такая плотность в таблице, что любые три очка нужно выгрызать и вырывать. Стараться возвращать то, что мы потеряли, — позиции и очки», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

«Локомотив» сыграет на своём поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск. Оба клуба набрали по 20 очков и занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что надеется сыграть с «Локомотивом».



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