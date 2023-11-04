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Масалитин: «Спартак» и «Локомотив» будут искать счастье в атаке в матче РПЛ

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Чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин ожидает интересного и захватывающего московского дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра будет весёлая. Команды будут искать своё счастье в атаке. У «Спартака» и «Локомотива» защитная линия является слабым местом. Понятно, что игра будет позиционная, но не от обороны точно», — цитирует Масалитина «Матч ТВ».

По словам бывшего нападающего ростовского СКА, последние матчи показывают, что «Локомотив» «играет почему-то только один тайм». А «у «Спартака» же происходит что-то не очень хорошее».

«В этом отрезке команда Михаила Галактионова действует активно, и если забивает, то добивается положительного результата. «Спартак» может показать хорошую игру, но стабильности нет. Отсюда такой невнятный результат», — заключил Масалитин.

«Локомотив» сыграет на своём поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск. Оба клуба набрали по 20 очков и занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что надеется сыграть с «Локомотивом».

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