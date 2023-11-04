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«Аталанта» без Миранчука уступила «Интеру» в Серии А

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«Аталанта» на своём поле потерпела поражение от «Интера» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Аталанта» без Миранчука уступила «Интеру» в Серии А
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Атлети Адзурри» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Милана.

В составе победителей мячи забили Хакан Чалханоглу (40-я минута), Лаутаро Мартинес (57-я). У проигравших отличился Джанлука Скамакка (61-я). А в концовке был удалён Рафаэл Толой (90+2).

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Лидирующий в Серии А «Интер» набрал 28 очков и увеличил отрыв от идущего на втором месте «Ювентуса» (23). «Аталанта» (19) занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Торино» заинтересован в возвращении Миранчука зимой.

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