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Sport24: «Торино» заинтересован в возвращении Миранчука зимой

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«Торино» заинтересован в возвращении полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, проблема заключается в сумме за Миранчука от «Аталанты».

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в четырёх матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Весь прошлый сезон он провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее представитель Миранчука опроверг информацию о том, что «Аталанта» отдаст его в аренду.

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