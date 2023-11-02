Sport24: «Торино» заинтересован в возвращении Миранчука зимой

«Торино» заинтересован в возвращении полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport24, проблема заключается в сумме за Миранчука от «Аталанты».

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в четырёх матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Весь прошлый сезон он провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее представитель Миранчука опроверг информацию о том, что «Аталанта» отдаст его в аренду.