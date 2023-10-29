Представитель Миранчука опроверг информацию о том, что «Аталанта» отдаст его в аренду

Валерио Джуффрида, итальянский представитель российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о том, что клуб хочет отдать игрока в аренду.

«Всё это неправда», — цитирует агента Sport24.

По информации Metaratings, клуб зимой может отправить в аренду игрока, потому что сторону 28-летнего россиянина не устраивает его текущее положение в команде из Бергамо.

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в четырёх матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком победила «Дженоа» в матче девятого тура Серии А.