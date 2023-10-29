Представитель Миранчука опроверг информацию о том, что «Аталанта» отдаст его в аренду
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- © Timothy Rogers
«Всё это неправда», — цитирует агента Sport24.
По информации Metaratings, клуб зимой может отправить в аренду игрока, потому что сторону 28-летнего россиянина не устраивает его текущее положение в команде из Бергамо.
В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в четырёх матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком победила «Дженоа» в матче девятого тура Серии А.