У Кудряшова диагностировали перелом скуловой кости после матча с «Ахматом»
«Диагноз подтвердился — у Фёдора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трёх недель», — сообщает пресс-служба клуба.
Кудряшов получил удар плечом в голову от нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Медицинские бригады команд оперативно оказали помощь футболисту. С их помощью он смог покинуть поле.
Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Ранее сообщалось, что Кудряшов попал в больницу с травмой головы.