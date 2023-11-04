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У Кудряшова диагностировали перелом скуловой кости после матча с «Ахматом»

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В воронежском «Факеле» сообщили, что защитник Фёдор Кудряшов из-за травмы не сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата России по футболу.

«Диагноз подтвердился — у Фёдора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трёх недель», — сообщает пресс-служба клуба.

Кудряшов получил удар плечом в голову от нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Медицинские бригады команд оперативно оказали помощь футболисту. С их помощью он смог покинуть поле.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Кудряшов попал в больницу с травмой головы.

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